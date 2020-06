Componist M*A*S*H-tune Johnny Mandel (94) overleden

De Amerikaanse filmcomponist en muzikant Johnny Mandel is op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Variety. De Amerikaan maakte onder andere de tune van de populaire televisieserie M*A*S*H.

Mandel zorgde gedurende zijn carrière voor de muziek van meer dan dertig Hollywood-films waaronder The Americanization of Emily en The Sandpiper. Voor de laatste film maakte de componist het nummer The Shadow of Your Smile wat hem een Oscar en een Grammy opleverde. Mandel won vijf Grammy’s.