Nieuwszender CNN vertrekt uit CNN Center Atlanta

AT&T, het moederbedrijf van CNN, gaat het CNN Center in Atlanta verkopen. AT&T dat mediabedrijf Time Warner in 2019 overnam, laat weten dat de meeste werknemers verhuizen naar de Techwood- campus in Atlanta.

Her CNN Center is een bekend gebouw in Atlanta. Het hoofdkantoor van de nieuwszender stond afgelopen mei nog zelf in het nieuws toen het na de dood van George Floyd door een politieagent in Minneapolis werd bestormd tijdens de demonstraties van Black Lives Matter. Demonstranten beklommen en bekladden het grote logo voor het pand en zwaaiden met Black Lives Matter-vlaggen. Tevens werd er glas bij de ingang vernield en brand gesticht.