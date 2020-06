Detailhandel beleeft grootste groei in 14 jaar

De detailhandel heeft in mei 8,2 procent meer omgezet dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste groei in 14 jaar tijd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zowel de foodsector als de non-foodsector realiseerde een hogere omzet. Daarnaast is online bijna 50 procent meer omgezet.

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook in mei een divers effect gehad op de detailhandel. De winkels in doe-het-zelfartikelen noteerden opnieuw een recordstijging van de omzet. Daarentegen hadden de kleding- en schoenenwinkels weer te kampen met omzetdalingen, maar wel wat minder erg dan de recordverliezen in maart en april.

Ook de drogisterijen hebben een fractie minder omgezet dan een jaar eerder, aldus het statistiekbureau. De omzet van de winkels in meubels en woninginrichting, de winkels in consumentenelektronica en witgoed en de winkels in recreatie-artikelen groeide. Voor de vijfde maand op rij was de omzet van de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren hoger dan een jaar eerder. De recordgroei van april werd in mei nog eens overtroffen, zo zag het CBS.

De winkels in voedings- en genotmiddelen zagen de opbrengsten met iets meer dan 10 procent aandikken. De omzet van de supermarkten lag daarbij 10,3 procent hoger dan een jaar eerder, die van de speciaalzaken 8,1 procent.