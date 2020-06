‘China neemt omstreden veiligheidswet voor Hongkong aan’

Met de nieuwe wet voor nationale veiligheid verstevigt Peking zijn greep op Hongkong, dat 23 jaar geleden werd overgedragen aan China, maar wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement held. Internationaal is er met grote bezorgdheid gereageerd op de plannen van China voor de nieuwe wet. Zo

De veiligheidswet komt volgens Peking in reactie op de onrusten in Hongkong van afgelopen jaar die waren ontstaan na een wetsvoorstel waarmee uitlevering aan China mogelijk werd. Met de nieuwe wet wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en ondermijning verboden. De wet die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong.

De wet treedt in werking zodra hij is gepubliceerd in Hongkong. De verwachting is dat dit snel gebeurt.