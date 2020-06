Gemeenteraad zwaait Van Zanen uit

De gemeenteraad van Utrecht neemt dinsdagmiddag in een buitengewone raadsvergadering afscheid van burgemeester Jan van Zanen. Het afscheid is niet in de raadszaal, maar er is uitgeweken naar de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Hier kunnen meer mensen de bijeenkomst op anderhalve meter afstand van elkaar bijwonen.