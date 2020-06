Minister Van Rijn krijgt plan voor uitbreiding intensive cares

De capaciteit van de intensive care moet zodanig worden verhoogd dat Nederland goed is voorbereid op een mogelijke volgende piek in het aantal coronapatiënten én de geplande zorg kan doorgaan. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) presenteert dinsdag plannen daarvoor. Daarin staat beschreven hoe de ic-capaciteit structureel kan worden opgeschroefd van 1150 naar 1700 bedden. In crisissituaties moet de capaciteit "snel, zorgvuldig en gestructureerd opgeschaald kunnen worden".

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft opdracht gegeven voor het plan. Hij neemt het dinsdagmiddag in ontvangst op het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag.

Een van de elementen uit het plan is om in crisistijd vroegtijdig een beroep te doen op Duitse ziekenhuizen. Toen in Nederlandse ziekenhuizen bijna een tekort ontstond aan ic-bedden, werden al tientallen patiënten naar Duitsland gebracht, waar een grotere reservecapaciteit wordt aangehouden dan in Nederland. De inzet is afspraken te maken met Duitsland, zodat indien nodig zo'n 600 Nederlandse patiënten daar op de ic terechtkunnen.

Wanneer de 1700 Nederlandse bedden en de 600 Duitse bedden niet meer toereikend zijn, moet de ic-capaciteit in Nederland tijdelijk verhoogd kunnen worden tot 3000 bedden. In het plan wordt nader ingegaan op de manier waarop de zorg dat voor elkaar kan krijgen.

Het LNAZ heeft nauw samengewerkt met andere zorgorganisaties, zoals verpleegkundigenorganisatie V&VN en de beroepsvereniging van intensivisten, de NVIC.