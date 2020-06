Aruba boos over eis die Nederland stelt voor nieuwe coronalening

De Arubaanse minister-president Evelyn Wever-Croes heeft maandag gezegd dat de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops eist dat Aruba akkoord gaat met de invoering van een Rijkswet financieel toezicht. Als het eiland niet akkoord gaat, komt het niet in aanmerking voor een nieuwe coronalening van 204 miljoen Arubaanse florin (102 miljoen euro). De lening is bedoeld om de problemen op te vangen die op het eiland zijn ontstaan door de financiële gevolgen van de coronapandemie.

Curaçao en Sint Maarten hebben zo’n wet sinds 2010, Aruba niet. Via de Rijkswet krijgt Nederland meer invloed in het financieel beheer van het land. Wever-Croes is boos over de eis en vindt het ongehoord dat Nederland de wet nu wil doordrukken. Ze stelt tegelijkertijd dat Aruba zonder de lening geen salarissen meer kan betalen aan ambtenaren.

Op 3 juli zal in de Rijksministerraad worden gesproken over de nieuwe leningen voor de komende maanden voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Staatssecretaris Knops heeft eerder gezegd dat de voorwaarden die Nederland stelt aan de zogenoemde coronaleningen ertoe moeten leiden dat de landen bij een volgende crisis zelf de broek kunnen ophouden en niet meer bij Nederland hoeven aan te kloppen.