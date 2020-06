Een 37-jarige motorrijder is maandagavond op de De Ruijterkade in Amsterdam overleden. Volgens de politie verloor de motorrijder vlakbij het Centraal Station de macht over het stuur toen hij een tunnel uitkwam. Hij ging onderuit en belandde op de trambaan.

Er waren geen andere verkeersdeelnemers bij het ongeval betrokken, meldt de politie.

De man is ter plaatste overleden.