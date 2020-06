Macron en Merkel willen in juli akkoord over herstelplan EU

De Franse president Emmanuel Macron heeft druk gezet op de hulp die de Europese Unie moet gaan bieden bij de economische wederopbouw na de coronacrisis. Hij vindt dat er in juli overeenstemming moet zijn over het herstelplan en de Europese meerjarenbegroting.

Dat zei Macron maandag na een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Oost-Duitse Meseberg. “Dit is onze hoogste prioriteit. Wachten zal de zaken niet gemakkelijker maken”.

Macron en Merkel stelden in mei een hulpfonds van 500 miljard euro voor om de Europese economie uit het dal te trekken. Frankrijk, dat zwaar is getroffen door de corona-epidemie, verwacht volgens Franse politieke kringen 30 tot 40 miljard te krijgen uit het beschikbare budget.

Merkel hoopt dat de leiders van de EU tijdens de komende top over de nieuwe begroting en het coronaherstelfonds (17/18 juli) tot een akkoord komen. “Er moeten nog ontelbare gesprekken worden gevoerd”, schetste ze de situatie. “We hopen dat we een oplossing kunnen vinden, ook al is er een lange weg te gaan.”