Beurs Amsterdam eindigt met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een zeer kleine winst gesloten, waarmee het verlies van eerder op de dag werd weggepoetst. Ook elders in Europa zaten de graadmeters in de lift. Beleggers schoven de zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen en doden door het virus in de wereld even aan de kant.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 560,16 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 747,57 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen wonnen tot 1,3 procent.

ABN AMRO was koploper in de AEX met een plus van 4,4 procent. Hekkensluiter bij de hoofdfondsen was Unilever met een verlies van 2,5 procent na een adviesverlaging door UBS. Het levensmiddelenconcern kondigde aan dit jaar geen reclames meer te plaatsen op Facebook, Instagram en Twitter vanwege de gepolariseerde Amerikaanse politiek, racisme en haatdragende berichten op de sociale media in de Verenigde Staten.

Vastned

Bij de kleinere bedrijven verloor Vastned 2,1 procent. Grootaandeelhouder Aat van Herk wil dat zowel het voltallige bestuur als de raad van commissarissen van het winkelvastgoedfonds vertrekt. Van Herk benadrukte in een interview met Het Financieele Dagblad dat hij de directie meermaals heeft laten weten dat in zijn ogen te veel geld verloren gaat bij het bedrijf.

In Frankfurt maakte Wirecard een koerssprong van ruim 150 procent. Het Duitse betalingsbedrijf zet zijn zakelijke activiteiten voorlopig voort. De onderneming die gebukt gaat onder een omvangrijke fraudezaak vroeg eerder al wel faillissement aan, maar de procedure loopt nog bij een rechtbank in München.

Commerzbank

Commerzbank steeg 5,7 procent in Frankfurt. Bij de Duitse bank verdwijnen volgens persbureau Bloomberg mogelijk 7000 banen en worden zo’n vierhonderd bankfilialen gesloten. In Zürich dikte de Oostenrijkse sensormaker AMS 5,2 procent aan. Volgens mediaberichten krijgt het bedrijf groen licht van Brussel voor de overname van het Duitse verlichtingsbedrijf Osram Licht (plus 0,2 procent).

In Parijs klom Airbus 2,4 procent. De Europese vliegtuigmaker verlaagt de productie en de leveringen met 40 procent en schrapt de komende twee jaar duizenden banen vanwege de luchtvaartcrisis door het coronavirus.

De euro was 1,1242 dollar waard tegen 1,1207 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 38,98 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 41,31 dollar.