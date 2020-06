Pelosi wil uitleg veiligheidsdiensten over ‘Russische premies’

De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft de twee hoogste inlichtingenfunctionarissen van de Verenigde Staten om opheldering gevraagd over de vermeende Russische premies voor Talibanstrijders voor het doden van Amerikaanse soldaten in Afghanistan. The Washington Post meldde zondag dat Rusland beloningen zou hebben beloofd aan Talibanstrijders die Amerikaanse militairen doodden.

“Het Congres en het land hebben nu antwoorden nodig”, schrijft Pelosi in de brief aan inlichtingenchef John Ratcliffe en CIA-directeur Gina Haspel. “Ik verzoek daarom een onmiddellijke briefing van de gezamenlijke inlichtingendiensten voor alle leden van het Huis van Afgevaardigden.”

President Donald Trump zei zondag al dat hij niet op de hoogte was van het veronderstelde Russische beleid. Trump zei in een bericht op Twitter dat inlichtingenfunctionarissen hem daarna wel hebben verteld dat een rapport over Russische premies aan Talibanstrijders voor het doden van Amerikaanse militairen in Afghanistan ‘niet geloofwaardig’ is.

Rusland ontkent dat het de Afghaanse Talibanstrijders geld heeft aangeboden voor het doden van Amerikaanse soldaten. Het Kremlin deed de beschuldigingen maandag af als “leugens”.