Hongaars OM in hoger beroep tegen uitspraak drugshandel Sziget

Het Hongaars Openbaar ministerie gaat in beroep tegen de straffen die werden opgelegd aan de 22-jarige Nederlandse topatleet Roelf B. en de 23-jarige Gert-Jan N. voor drugshandel op het Hongaarse festival Sziget. De rechtbank in de Hongaarse hoofdstad Boedapest veroordeelde hen tot vijf jaar celstraf.

Mogelijk kunnen de jeugdvrienden onder huisarrest de uiteindelijke uitspraak afwachten. Die uitspraak komt volgens de advocaat van Gert-Jan N. eind dit jaar. Ondanks de onzekerheid was hij blij met het vonnis van de rechtbank. “Vijf jaar is de minimumstraf. Ze hadden wel twintig jaar of levenslang kunnen krijgen.”

De twee werden veroordeeld omdat ze tijdens het grote muziekfestival vanuit hun tent drugs met een straatwaarde van 300.000 euro verkochten. Ze bekenden maandagochtend schuld en aanvaardden een strafvoorstel van het OM voor respectievelijk acht en tien jaar. De rechter vonniste lager.