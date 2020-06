Van Engelshoven wil Scapino Ballet eventueel helpen

Als de Tweede Kamer met de opdracht komt om het Scapino Ballet in Rotterdam toch aan rijkssubsidie te helpen, dan zal cultuurminister Ingrid van Engelshoven die uitvoeren. Dat zei ze maandag tijdens een debat over de financiering van en de uitgangspunten voor het kunst- en cultuurbeleid in de komende vier jaar.

De Raad voor Cultuur had het gezelschap in zijn advies voor deze periode afgewezen, hetgeen tot grote commotie leidde en ook tijdens het debat diverse vragen opleverde. Het CDA zei al een motie te overwegen en het lijkt erop dat de partij nogal wat steun zal krijgen.

Scapino is met bijna 75 jaar het oudste balletgezelschap van Nederland. De Raad voor Cultuur waardeert Scapino wel, zeker vanwege de toegankelijkheid van het aanbod, maar vindt het kort na de oorlog opgerichte gezelschap niet vernieuwend genoeg. Het adviesorgaan wilde een ander dansgezelschap de kans geven binnen de bestaande financiële ruimte. Dat is Club Guy & Roni, dat een nieuw en jong publiek trekt. Daarbij zit Club Guy & Roni in Groningen, wat goed is voor de spreiding van de dans over het land.

Van Engelshoven zei dat “velen van ons denk ik hebben moeten slikken” bij het negatieve advies van de raad. Adviezen van de raad worden over het algemeen door bewindslieden opgevolgd.