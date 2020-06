Man vast voor fatale brandstichting in safaripark Beekse Bergen

De politie heeft afgelopen weekeinde een 25-jarige man uit Eemnes aangehouden die wordt verdacht brand te hebben gesticht in safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Door de brand op 26 maart kwamen tien dieren om het leven.

De politie had de man sinds haf juni al in het vizier, maar hij bleek toen onder behandeling te zijn in een psychiatrische instelling. Toen die behandeling ten einde kwam is hij alsnog aangehouden. Hij wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Bij de nachtelijke brand in het attractiepark in Hilvarenbeek vonden acht impala’s en twee koedoes (beide antilopesoorten) de dood. De buitenverblijven van de cheeta’s en de nijlgaus (ook een antilopesoort) gingen compleet verloren.