Franse groenen zetten druk op Macron na verkiezingsoverwinning

Verwacht wordt dat de president, voor wie de verkiezingsuitslag pijnlijk is, zijn kabinet gaat herschikken. Jadot zei in een radio-interview dat EELV echter geen deel gaat uitmaken van de regering. De leider van de groenen zei dat Macron 149 beloofde maatregelen voor het klimaat moet gaan doorvoeren.

Macron ontmoet maandag enkele groenen, waarbij hij voor het eerst zal ingaan op voorstellen zoals een lagere snelheidslimiet op de snelwegen en het strafbaar stellen van ‘ecocide’. De groenen grepen onder meer de macht in de steden Lyon, Bordeaux en Straatsburg. In Parijs behaalde de socialistische burgemeester Anne Hidalgo, een bondgenoot van EELV, de overwinning.

Macrons liberale partij LREM deed het slecht. Slechts de helft van tien van Macrons ministers wist een overwinning in de wacht te slepen in de steden waarin zij meededen. Een van hen is premier Edouard Philippe, die tot burgemeester van de havenstad Le Havre werd verkozen. Daarmee nemen speculaties toe dat de populaire Philippe geen deel meer zal uitmaken van Macrons regering na de herschikking.