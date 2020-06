China dreigt met sancties tegen VS om ‘bemoeienis’ Hongkong

De aankondiging maandag kwam terwijl het Chinese parlement werkt aan een wetsontwerp voor de omstreden veiligheidswet voor Hongkong. Peking wil met die wet in de hand harder optreden tegen demonstranten die willen dat de democratie in Hongkong wordt behouden.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde de sancties aan tijdens een persconferentie. Daar kreeg hij de vraag hoe China reageert op het besluit van Washington om geen visa meer te verstrekken aan Chinese functionarissen die zijn betrokken bij onderdrukking in Hongkong. “De VS proberen te verhinderen dat China wetgeving voor de nationale veiligheid doorvoert voor Hongkong door zogenoemde sancties in te stellen, maar dat gaat ze nooit lukken”, zei de woordvoerder.

Pompeo

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei vorige week dat de nieuwe visumrestricties gelden voor huidige en voormalige functionarissen van de Chinese communistische partij “waarvan wordt aangenomen dat zij medeplichtig zijn in het ondermijnen van de autonomie van Hongkong”.

De Senaat keurde vorige week een wet goed waarmee sancties worden opgelegd aan mensen en bedrijven die betrokken zijn bij de inperking van de autonomie van Hongkong. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat China bij de VS een klacht heeft ingediend over die wet, en waarschuwde dat de Amerikanen sterke tegenmaatregelen kunnen verwachten in reactie op bemoeienis met de gang van zaken in Hongkong.