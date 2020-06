Producentenvertrouwen krabbelt iets op

Door de coronacrisis daalde het producentenvertrouwen in april naar het laagste niveau sinds het begin van het onderzoek in 1985. In mei is het vertrouwen iets opgekrabbeld, zo komt naar voren uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het vertrouwen van de industriële ondernemers ging van min 28,7 in april naar min 25,1 in mei. Vooral het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was wat minder negatief. Ook over de voorraden gereed product oordeelden producenten wat minder negatief. Het oordeel over de orderportefeuille verslechterde echter verder, aldus het statistiekbureau.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is plus 0,6. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op 10,9 en in april dit jaar het laagste niveau met min 28,7.