Saba opent grenzen op 1 juli voor maar drie bestemmingen

De Caribische eilanden van het Koninkrijk openen per 1 juli hun grenzen voor toeristen. Waar Sint-Maarten open is voor Nederlandse en Amerikaanse toeristen, is het dicht daarbij gelegen Saba heel voorzichtig. Alleen bezoekers uit Curaçao, Bonaire en Sint-Eustatius zijn welkom, maar niet als ze via Sint-Maarten komen. Dat heeft het eiland zondag bekendgemaakt.