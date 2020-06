Kamer praat over rijkssubsidies en coronasteun kunst en cultuur

De Tweede Kamer praat maandag met minister Ingrid van Engelshoven over de financiering van en de uitgangspunten voor het kunst- en cultuurbeleid in de komende vier jaar. Het gaat speciaal over de voorstellen van de Raad voor Cultuur voor wie er rechtstreeks subsidie moeten krijgen van het Rijk, om zo een ‘basisinfrastructuur’ aan kunst en cultuur te bieden in het hele land. Aan de orde komen eveneens de grote gevolgen van de coronacrisis voor de sector, die lang de deuren moest sluiten om daarna aanvankelijk slechts zeer beperkt weer publiek te mogen ontvangen.

Er is in 2021-2024 bijna 200 miljoen per jaar te vergeven voor de basisinfrastructuur ofwel BIS. De Raad voor Cultuur wil meer instellingen met een vernieuwend aanbod de kans geven, soms ten koste van gevestigde en gewaardeerde instellingen, zoals het Scapino Ballet in Rotterdam. Dat dit bijna 75-jarige gezelschap in het bestel moet sneuvelen, veroorzaakte al veel commotie.

De Raad sprong verder speciaal op de bres voor organisaties buiten de Randstad en, onder meer, de terreinen popmuziek, musical, e-culture, regionale musea en design.

In verband met de coronacrisis komt aanvullende ondersteuning voor de culturele en creatieve sector vanuit het Rijk aan de orde. Het verlies aan publieks- en zakelijke inkomsten zal in 2020 oplopen tot 2,6 miljard, zo liet belangenvereniging Kunsten ‘92 vorige week weten.