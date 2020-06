Airbus schrapt duizenden banen en reduceert productie fors

De Europese vliegtuigmaker Airbus verlaagt de productie en de leveringen met 40 procent en schrapt de komende twee jaar duizenden banen vanwege de luchtvaartcrisis door het coronavirus. “We kunnen ons niet loskoppelen van de ontwikkelingen bij de luchtvaartmaatschappijen’’, zegt Airbus-topman Guillaume Faury maandag in de Duitse krant Die Welt.

Waar Airbus eerder sprak van een productiereductie van 30 procent, is dat nu 40 geworden. De productievermindering geldt ook voor volgend jaar. Van de bestverkopende vliegtuigreeks A320 zullen nog maar 40 toestellen per maand worden gebouwd. Veel afgebouwde toestellen staan te wachten op afnemers, aldus Faury. Luchtvaartmaatschappijen nemen ze niet af vanwege de coronacrisis. De topman verwacht dat pas eind 2021 de productie en de leveringen weer op het normale niveau zullen zijn.

Na gesprekken met werknemers wil Faury eind juli pas de exacte omvang van het aantal ontslagen bekendmaken. Er wordt gespeculeerd dat 15.000 van de 90.000 banen in de divisie burgerluchtvaartuigen op de tocht staan. “Het gaat om een noodzakelijke aanpassing aan de enorm verlaagde productiecijfers. Het gaat erom onze toekomst veilig te stellen”, benadrukt Faury.

De Airbus-baas wil ontslagen niet uitsluiten, vooral omdat een tweede coronagolf het gehoopte herstel zou kunnen verstoren. Ondanks de productiereducties in het bedrijf, wordt geen enkele assemblagelijn gesloten. Alle modellen blijven geproduceerd worden, “maar in een lager tempo”, zei Faury. Op iedere plek in het bedrijf wordt gekeken naar manieren om kosten te besparen. “We draaien elke steen om.”