Confederatie-embleem verdwijnt uit vlag Mississippi

De Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Mississippi hebben zondag ingestemd met het schrappen van het Confederatie-embleem in de staatsvlag. Een dag eerder had het Congres van de staat al met een vereiste twee derde meerderheid besloten het wetsvoorstel in te dienen.

De democratische senator John Horhn zei dat het veranderen van de vlag de gevolgen van het racistische verleden van het land niet oplost. “Het is echter een grote stap in de reis die we maken om de door God gegeven menselijkheid en eigenwaarde van iedereen te erkennen.”

Er wordt een commissie, bestaande uit negen leden, ingesteld die een nieuwe vlag gaat ontwerpen.

Mississippi is de laatste staat in het land waarvan de vlag het Confederatie-embleem heeft. De staatsvlag heeft rode, witte en blauwe strepen met het strijdembleem van de Confederatie in de hoek. Het werd voor het eerst opgenomen in 1894.

De Confederatie bestond uit zuidelijke staten die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog van 1861 tot 1865 tegen het noorden vochten. De Confederatie was tegen het afschaffen van de slavernij.