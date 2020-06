Édouard Philippe boekt verkiezingszege in Le Havre

De Franse premier Édouard Philippe is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Le Havre. Volgens de zender TF1 heeft hij zondag in de beslissende tweede ronde 58,8 procent van de stemmen gekregen en wordt hij opnieuw burgemeester van de havenstad. President Emmanuel Macron feliciteerde Philippe onmiddellijk met dat succes.

In Perpignan geven de exitpolls een zege aan voor extreem-rechts. Het zou de eerste Franse stad met meer dan 100.000 inwoners zijn waar Ressemblement national, de partij van Marine Le Pen, de macht grijpt.