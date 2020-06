Bij het Drentse Hooghalen is zondagavond een motorrijder om het leven gekomen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De bestuurder raakte op De Streek met de motor van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Het slachtoffer is ter plaatse overleden.

