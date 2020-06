Grote bosbranden in Amerikaanse staat Utah

Een zich razendsnel uitbreidende bosbrand heeft in de nacht van zaterdag op zondag de bewoners van twee steden in de Amerikaanse staat Utah uit hun slaap gehaald. Even na 3 uur ‘s ochtends (lokale tijd) besloot de brandweer tientallen huizen te ontruimen in Lehi en Draper, niet ver van de metropool Salt Lake City. Het Rode Kruis heeft volgens de lokale media voor de evacués noodopvang geregeld in een school.

Een woordvoerder van de brandweer van Lehi zei dat de vlammenzee vermoedelijk is ontstaan door vuurwerk, dat in de nabije bergketen Traverse Mountains is afgestoken. Er is een verdachte aangehouden. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de harde wind.

Verder naar het zuiden in Utah woeden sinds vrijdag nog drie andere natuurbranden. Die waren het gevolg van blikseminslag. In de districten Millard en Beaver is inmiddels 80 vierkante kilometer bos in de as gelegd.