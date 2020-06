Tot dusver hoge opkomst bij Poolse presidentsverkiezing

Bij de Poolse presidentsverkiezing tekent zich een hoge opkomst af. Vroeg in de middag had 24 procent van de stemgerechtigden zijn voorkeur al laten weten. Dat is 10 procentpunt meer dan vijf jaar geleden op hetzelfde tijdstip. Dat heeft de Kiesraad zondag in Warschau bekendgemaakt. Als de trend doorzet zou het de hoogste opkomst kunnen worden bij verkiezingen sinds de val van het communisme.