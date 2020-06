‘Opleving corona blijft beurzen bezighouden’

De agressieve opleving van het longvirus in een aantal Amerikaanse staten noopte lokale bestuurders op de rem te trappen met de geleidelijke opening van de economie. De gouverneurs van Texas en Florida sloten vrijdag onder meer de cafés weer.

Vrijdag reageerden de beurzen op Wall Street sterk op de nieuwste coronacijfers. De breed samengestelde S&P 500 daalde 2,4 procent. De snelle verspreiding van Covid-19 maakt tegelijkertijd ook de roep om verdergaande stimuleringsmaatregelen vanuit de Amerikaanse overheid sterker, iets waar beleggers op zouden kunnen voorsorteren. Een door Democraten in het Huis van Afgevaardigden gesteund stimuleringspakket van 3000 miljard dollar wordt vooralsnog geblokkeerd door Republikeinen in de Senaat.

Politieke spanningen

Ondertussen spelen op de achtergrond politieke spanningen tussen China en westerse landen, nu de Volksrepubliek zijn greep op Hongkong wil verstevigen. Het Permanente Comité van het Nationaal Volkscongres neemt naar verluidt dinsdag een omstreden voorstel voor een nieuwe veiligheidswet voor de autonome stadstaat aan. Als hierdoor ook de spanningen met de VS toenemen, zou dat gevolgen kunnen hebben voor de gedeeltelijke handelsdeal die Peking en Washington in januari ondertekenden.

Qua bedrijfscijfers hebben beleggers een relatief rustige week voor de boeg. Op het Damrak zijn de ogen maandag gericht op Prosus, de technologie-investeerder die vorig jaar werd afgesplitst van het Zuid-Afrikaanse mediaconcern Naspers. Het AEX-fonds, met onder andere een groot belang in Tencent en Delivery Hero in zijn portefeuille, maakt dan zijn jaarcijfers bekend. In de VS presenteert pakketbezorger FedEx zijn dinsdag resultaten over het afgelopen kwartaal.

Op het vlak van macro-economische gegevens is het des te drukker. Over zowel de Verenigde Staten als de eurozone verschijnen donderdag werkloosheidscijfers. Voor Nederland geeft de inkoopmanagersindex van Nevi woensdag een beeld van de bedrijvigheid van de industrie in juni. Daarnaast komt marktonderzoeker Markit met cijfers over de staat van de industrie en dienstensector in tal van Europese landen.