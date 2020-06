Het aantal mensen dat over de hele wereld is besmet met het coronavirus, is zondag de 10 miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

De Verenigde Staten tellen de meeste vastgestelde besmettingen: 2,51 miljoen, gevolgd door Brazilië met 1,31 miljoen.

Ook als het gaat om het aantal doden door corona staan de VS bovenaan, met 125.539 sterfgevallen.