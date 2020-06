Ierse premier Martin handhaaft Coveney op Buitenlandse Zaken

De nieuwe Ierse premier Micheál Martin, die zaterdag aan de slag is gegaan met de vorming van zijn conservatief-groene coalitieregering, heeft Simon Coveney opnieuw benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Ook handhaafde hij Paschal Donohoe op Financiën. Dat was de leider van Fianna Fáil al overeengekomen in de onderhandelingen met de partij van de vertrekkende premier Leo Varadkar, Fine Gael.

Varadkar fungeert de komende jaren als vervanger van Martin en als minister van Onderneming, Handel en Werkgelegenheid. Eind 2022 ruilen de twee gewezen aartsrivalen volgens afspraak van plek en zit Varadkar de rit uit als Taoiseach, zoals de minister-president in Ierland officieel wordt aangeduid.

De belangrijkste taak van het kabinet-Martin, dat door de steun van de Groenen ook verplicht is milieumaatregelen te nemen, is het aanpakken van economische recessie door de coronacrisis. “Dat zijn de meest urgente werkzaamheden. Er is geen enkele gemeenschap, geen enkel deel van ons land ongeschonden ontsnapt aan het virus. We moeten moet spoed en ambitie actie ondernemen”, zei de 59-jarige Martin, voormalig geschiedenisleraar en oud-minister van onder meer Onderwijs.