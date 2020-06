Florida meldt bijna 10.000 nieuwe coronabesmettingen

De Amerikaanse staat Florida telt nu 132.545 bevestigde gevallen van besmetting met het coronavirus. In een dag tijd kwamen er liefst 9585 bij. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten zaterdag bekendgemaakt. De aanwas van 7,8 procent in 24 uur is niet eerder zo groot geweest. Het dodental door Covid-19 steeg met slechts 24 tot 3390.

Corona houdt de bevolking van Florida, evenals die van andere staten in de ‘Sun Belt’ Texas, Arizona en Californië, nu al een week in zijn greep. Dat was voor de lokale overheid reden op de rem te trappen bij de geleidelijke opheffing van de lockdown. In Miami zijn sinds zaterdag de stranden weer verboden terrein. De gouverneurs van Texas en Florida sloten vrijdag onder meer de cafés weer.