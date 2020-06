Brazilië gaat coronavaccin AstraZeneca produceren

Brazilië gaat 30 miljoen doses van het experimentele coronavaccin van AstraZeneca produceren. Dat vaccin moet tussen medio december en half januari gemaakt worden als wapen in de strijd tegen Covid-19, dat in het Zuid-Amerikaanse land hard heeft toegeslagen. Met de overeenkomst is 127 miljoen dollar gemoeid.

Het plaatsvervangend hoofd van de Braziliaanse gezondheidsdienst, Elcio Franco, zei zaterdag zich bewust te zijn van de risico’s dat het vaccin niet of onvoldoende blijkt te werken. Eerder tekenden enkele Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland, een overeenkomst met AstraZeneca voor het experimentele vaccin.

Het Britse geneesmiddelenconcern is bezig met een grootschalige proef op mensen van het vaccin, ontwikkeld door onderzoekers van Oxford University. Het vaccin van AstraZeneca is volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO een van de leidende kandidaten in de zoektocht naar een goed werkend middel tegen Covid-19.

Brazilië is na de VS het zwaarst door Covid-19 getroffen land met meer dan 1,2 miljoen vastgestelde besmettingen en meer dan 55.000 sterfgevallen door toedoen van het longvirus. President Jair Bolsonaro wordt wereldwijd fel bekritiseerd voor zijn aanpak van de pandemie.