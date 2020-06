Partners roepen in Parijs op tot respect voor politie

Politiebonden beschuldigen de overheid ervan de politiemensen de schuld te geven van sociale problemen in een poging tegemoet te komen aan protesten van burgers tegen racisme en politiegeweld.

Het protest vond plaats voor het hoofdbureau van politie in de Franse hoofdstad. Onder de demonstranten veel vrouwen van agenten. Zij droegen spandoeken met het opschrift ‘Respecteer onze politie’, bestemd voor minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Deze minister riep de woede van de politie over zich af door publiekelijk te verklaren dat racisme aanwezig is in het politiekorps en dat hij elke bewezen beschuldiging zou bestraffen.