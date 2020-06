Hongaar en Pool met lange celstraffen opgepakt in Nederland

De politie heeft een 39-jarige Pool en een Hongaar van wie de leeftijd niet is bekendgemaakt, aangehouden. De man uit Hongarije werd vrijdag in Zevenaar opgepakt. Hij moet in zijn land nog een celstraf van 12,5 jaar uitzitten voor drugshandel.

De man uit Polen is zaterdag in Den Haag opgepakt omdat hij in zijn land is veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor poging moord dan wel doodslag.

Beide mannen waren voortvluchtig. Hun aanhouding volgde op verzoek van de autoriteiten uit hun eigen land.