Ontwerper ‘I love New York’-logo overleden

Milton Glaser, de ontwerper van het beroemde logo ‘I (hartje) New York’, is overleden. Dat heeft zijn vrouw laten weten aan The New York Times. Glaser leed aan nierfalen en stierf vrijdag, op zijn 92e verjaardag, na een beroerte.

Glaser had een lange en productieve carrière als grafisch ontwerper. Hij ontwierp onder meer een iconische poster van Bob Dylan ter gelegenheid van diens album Bob Dylan’s Greatest Hits uit 1966. De afbeelding toont het profiel van de zanger met bontgekleurd haar. Ook was Glaser in 1968 medeoprichter van New York Magazine.

In de jaren 70 kreeg hij van het bestuur van de staat - niet de stad - New York de opdracht om de slogan ‘I love New York’ op een grafische manier weer te geven. Zo ontstond het ‘I (hartje) NY’-logo. Hij kreeg er destijds 2000 dollar voor.

Kunstprijzen

Het Museum of Modern Arts in New York en in het Centre Pompidou in Parijs organiseerden solotentoonstellingen van zijn werk.

Milton Glaser kreeg tijdens zijn leven verschillende belangrijke kunstprijzen. Zo kreeg hij in 2009 van toenmalig president Barack Obama de National Medal of Arts, een prestigieuze Amerikaanse onderscheiding. Glaser was de eerste graficus die daarmee werd geëerd.