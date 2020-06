Wereldsterren zetten zich in voor donorconferentie coronavaccin

Klinkende namen als Shakira, David Beckham en Charlize Theron zetten zich zaterdag in om miljarden op te halen voor de ontwikkeling en wereldwijde verdeling van betaalbare vaccins, tests en behandelingen voor Covid-19. Initiatiefnemers van de donorconferentie zijn de Europese Commissie en het burgerplatform Global Citizin. Zij roepen leiders van alle landen op samen te werken. De campagne is een vervolg op een fondsenwerving in mei die inmiddels bijna 10 miljard euro heeft opgeleverd.