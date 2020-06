In een restaurant aan de Rijnkade in het centrum van het Zuid-Hollandse Alphen aan de Rijn woedt een grote brand. De brandweer is met vele voertuigen uitgerukt om het vuur te bestrijden. Volgens de brandweer worden omliggende woningen ontruimd en wordt getracht te voorkomen dat de brand overslaat.

