Gouverneur Texas sluit cafés want corona grijpt om zich heen

De gouverneur van de Amerikaanse staat Texas, Greg Abbott, heeft vrijdag de sluiting gelast van alle cafés en bars die ten minste 51 procent van de omzet halen uit de verkoop van alcoholhoudende drank. Deze mag nog wel worden bezorgd of door klanten afgehaald.

Restaurants blijven vooralsnog open, maar mogen vanaf maandag nog maar de helft van de beschikbare capaciteit benutten. Voor bijeenkomsten in de buitenlucht met meer dan honderd personen is nu toestemming nodig van de lokale overheid.

In Texas is het aantal ziekenhuisopnames door Covid-19 sinds eind mei verdrievoudigd. In de miljoenenstad Houston zijn de intensivecareafdelingen sinds donderdag helemaal vol.

De gouverneur had al aangegeven dat er scherpere maatregelen zouden volgen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan als bij tests meer dan 10 procent van de mensen positief zou worden bevonden. Momenteel ligt dat percentage op 11,76.