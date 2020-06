Nog 120 Pakistaanse piloten geschorst om dubieuze brevetten

Die beslissing van PIA kwam een dag nadat minister de bevindingen van het onderzoek naar de vliegramp in Karachi van 22 mei had gepresenteerd aan het parlement. De crash, waarbij 97 mensen om het leven kwamen, kon plaatsvinden doordat de piloten en de luchtverkeersleiding grove fouten maakten. Daarbij wees de minister ook op onregelmatigheden bij de nationale luchtvaartmaatschappij.

Pakistan heeft een slechte reputatie op het gebied van vliegveiligheid. Bij de dodelijkste crash ooit in het land kwamen in 2010 152 personen om. In 2016 vloog een toestel van Pakistan International Airlines in brand nadat een van de twee motoren was uitgevallen, met 40 doden tot gevolg.