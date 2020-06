Kabinet gaat updates Netflix en telefoons verplichten

Het kabinet gaat een wetsvoorstel hiertoe officieel indienen. Hoe lang de updates verplicht blijven, zal per product verschillen. Voor dure producten zal dit langer zijn, zoals dat ook bij garanties geldt. Over het algemeen wordt gekeken naar “wat redelijk is voor een consument”. De verkoper is hiervoor verantwoordelijk, en zal hierover afspraken moeten maken met een fabrikant of de leverancier van de software, zodat de klant de updates gewoon krijgt.

De veiligheid van dit soort producten schiet sowieso nog te vaak tekort, vindt het kabinet. Nederland gaat daarom in Brussel lobbyen voor “het stellen van wettelijke minimumeisen voor de digitale veiligheid”.

Slimme apparaten

“Als je slimme apparaat kwetsbaar is, ben je dat als consument ook”, zegt staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken. “Dus we werken niet alleen aan bewustzijn bij mensen, en aan extra bescherming door verkopers te verplichten om updates aan te bieden. We zorgen ook dat fabrikanten veiligere apparaten gaan maken.”

Uit onderzoek bleek eerder dit jaar dat meer dan de helft van de Nederlanders updates van slimme apparaten uitstelt of zelfs helemaal vergeet, terwijl dit kan leiden tot gaten in de beveiliging van producten. Met een campagne probeert het kabinet mensen ertoe aan te zetten toch op tijd hun updates uit te voeren.