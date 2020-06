Merkel fel tegen stigmatisering inwoners besmettingshaarden

De woede van sommige Duitsers richting de inwoners van de districten waar het coronavirus weer grootschalig is uitgebroken, is “geheel onacceptabel en walgelijk”, heeft de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel vrijdag gezegd. De woordvoerder reageerde op berichten dat inwoners van de districten Gütersloh en Warendorf doelwit zijn van beledigingen en vandalisme.

“Dat inwoners van Gütersloh en Warendorf soms worden uitgescholden en dat hun auto’s worden bekrast, is natuurlijk onacceptabel en walgelijk gedrag”, zei Merkels woordvoerder in een persconferentie. “We moeten elkaar met respect en sympathie behandelen, in het bijzonder in moeilijke situaties.” Hij voegde daaraan toe dat iedereen de kans loopt dat zijn of haar omgeving plotseling een infectiehaard blijkt te zijn.

Duitse autoriteiten gelastten dinsdag dat lockdownmaatregelen opnieuw werden ingesteld in de twee districten in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Die beslissing kwam nadat een grootschalige coronauitbraak onder het personeel van vleesverwerker Tönnies aan het licht was gekomen. Meer dan 1500 medewerkers bleken te zijn besmet. Van de meer dan 1500 testen die woensdag onder de bevolking van Gütersloh werden uitgevoerd, bleken er volgens de lokale autoriteiten maar drie positief te zijn.

Usedom

Desondanks hebben meerdere Duitse deelstaten laten weten dat zij vakantiegangers uit de getroffen regio’s zullen terugsturen. Een toeristenpaar uit Gütersloh werd deze week weggestuurd van het eiland Usedom in Mecklenburg-Voor-Pommeren. Beieren kondigde aan dat hotels in de deelstaat geen boekingen zouden aannemen van mensen uit gebieden met hoge besmettingsrisico’s.

Deelstaatpremier Armin Laschet van Noordrijn-Westfalen heeft mensen geadviseerd zich te laten testen voor ze elders in Duitsland op reis gaan. Net als Merkels woordvoerder sprak Laschet zich uit tegen de stigmatisering van mensen uit de regio Gütersloh.