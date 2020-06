Den Haag verbiedt opnieuw demonstratie Virus Waanzin

De protestgroep Virus Waanzin mag zondag niet demonstreren in Den Haag. De demonstratie op het Malieveld is, net als vorige week, verboden door Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag en plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio. De demonstratie is een gevaar voor de volksgezondheid en er “zijn duidelijke signalen dat er gevreesd moet worden voor ernstige wanordelijkheden”, zegt de gemeente. Bovendien zouden de organisatoren niet bereid of in staat zijn om voor een “ordelijk verloop” te zorgen.