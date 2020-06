Walibi krijgt nog geen nieuwe vergunning voor festivals

Attractiepark Walibi moet nog even wachten op ruimere mogelijkheden om de festivals Lowlands en Defqon.1 te organiseren. De rechtbank in Utrecht verwees de omgevingsvergunning die de gemeente Dronten had goedgekeurd terug naar de tekentafel, omdat onvoldoende is gekeken naar de belangen van een nabijgelegen bungalowpark. Dat was in beroep gegaan uit angst voor meer geluidsoverlast.