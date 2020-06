Nieuwe aanhouding na rellen in Helmond

De politie heeft vrijdagochtend een 20-jarige man uit Helmond in zijn woning aangehouden wegens betrokkenheid bij de rellen in zijn woonplaats afgelopen dinsdagavond. De politie kwam via camerabeelden op het spoor van de verdachte, die op een opvallende scooter rondreed en zich nadrukkelijk zou hebben gemanifesteerd tussen de relschoppers.