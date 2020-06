Kans op pittige onweersbuien en wateroverlast

Na een tropische dag ontstaan vrijdag aan het einde van de middag lokaal pittige onweersbuien. Vooral in het zuiden, midden en westen kunnen die fel zijn. Plaatselijk valt veel regen in korte tijd en is er kans op wateroverlast, waarschuwt Weeronline.

Tijdens de buien zijn windstoten mogelijk tot 75 kilometer per uur. Ook kan het daarbij gaan hagelen. De eerste buien vallen waarschijnlijk ‘s middags al in Zeeland. Aan het eind van de middag komen in het zuiden en later ook in het midden en westen enkele stevige onweersbuien voor. Verkoeling brengen deze buien nauwelijks. De lucht wordt zelfs nog vochtiger, waardoor het in de nacht naar zaterdag klam blijft. De temperatuur blijft steken op zo’n 17 tot 20 graden.

Zaterdag kan het opnieuw gaan onweren, dan voornamelijk in het oosten en noordoosten. Met deze buien wordt de hitte in het land wel verdreven.