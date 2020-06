‘Nederlanders pinnen nog steeds minder dan voor coronacrisis’

Veel horecagelegenheden hebben de deuren weer geopend maar er wordt in juni nog steeds veel minder afgerekend vergeleken met vorig jaar. ING ziet in de sector een daling van 35 procent in de waarde van de pinbetalingen. De cijfers zijn wel flink opgekrabbeld vergeleken met april van dit jaar, toen veel zaken de deuren gesloten hielden. Ook de uitgaven in tankstations en parkeergarages zijn nog steeds 16 procent lager ten opzichte van vorig jaar. Dat komt onder meer omdat consumenten vaker thuis werken.

De bank meldt een stijging in de pinuitgaven bij bouwmarkten, tuincentra en voedingspeciaalzaken. De pin-omzet ligt in juni in die sectoren zo’n 30 procent hoger dan vorig jaar. Om thuis te kunnen sporten en de kinderen te vermaken wordt er 14 procent meer uitgegeven aan speelgoed, sport en in hobbywinkels.