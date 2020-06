Trump vraagt hooggerechtshof Obamacare ongeldig te verklaren

“Er is geen verdere analyse nodig” aldus Noel Francisco, de advocaat van de Amerikaanse regering. Volgens hem kan wat er nog van de wet over is, niet geldig blijven nadat een rechter de verplichte zorgverzekering in de wet ongrondwettelijk heeft verklaard. De andere juridisch heikele punten zijn de verplichting voor verzekeraars om mensen een verzekering te geven, en de manier waarop collectieve premies worden vastgesteld.

Het voorleggen van de zaak bij het hooggerechtshof is een ultieme poging van Trump om van de door de Republikeinen gehekelde zorgverzekeringswet af te komen. Miljoenen Amerikanen verliezen hun zorgverzekering als de Affordable Care Act komt te vervallen.