Voordat men aan het lezen van deze rubriek begint, is het wellicht verstandig zakdoeken en kalmeringspillen klaar te leggen teneinde op tijd in te kunnen grijpen wanneer de emoties te veel worden. Wanneer de dagtaak is volbracht en mijn bedje nog niet wacht, kijk ik soms Midsomer Murders en daar wordt altijd wel een keer gevraagd: ‘Wat wil je het eerst horen, het goede of het slechte nieuws?’

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan eerst het slechte nieuws en dus: Deze rubriek is de laatste schaakrubriek in de papieren editie van deze krant. Daar staat tegenover dat de rubriek wel iedere zaterdag op de site te lezen is. Alleen zonder het probleem want ik stop daarmee. Eventuele protesten hiertegen hoeft u dus niet naar het ND te sturen want het was mijn besluit: Genoeg is genoeg. En dat was het dan.

Bij het spitten in mijn archief merkte ik dat ik wel eens een eigen partij in de rubriek zette, vooral een correspondentie-partij uit de tijd dat het nog leuk was; geen sterke computers, soms weken wachten op de zet, spelers die de nacht voor de plaatselijke brievenbus doorbrachten om hun kaart met verkeerde zet terug te krijgen, vrien..

