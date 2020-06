Hoogste aantal dagelijkse coronabesmettingen in VS

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 37.077 nieuwe besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon. Dat meldt de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Het vorige recordaantal op een dag was 36.285 en werd in april vastgesteld, toen de uitbraak vooral aan de oostkust voor veel besmettingen zorgde.