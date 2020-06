Van Zanen neemt al fietsend afscheid van Utrecht

Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht fietst vrijdag zijn afscheidstour door de stad. Hij zegt hiermee gedag tegen de stad waar hij 6,5 jaar lang burgemeester van was. Hij doet op zijn tocht alle tien de wijken aan en volgt daarbij voor een deel het parcours van de Vuelta, de Ronde van Spanje die deze zomer zou beginnen in Utrecht.

Jan van Zanen: "Ik had graag persoonlijk afscheid genomen van de Utrechtse bevolking, maar helaas kan dat nu niet in verband met corona. Daarom fiets ik vandaag in een speciale Tour d’Utrecht de hele stad nog een keer door om afscheid te nemen. Ik weet nu al dat alle wijken en buurten bijzondere herinneringen bij mij gaan oproepen. Bovendien bereid ik me voor op een warme en hartverwarmende tocht."

Van Zanen stapt per 1 juli over naar Den Haag. Zijn vertrek kwam voor de meeste Utrechters als complete verrassing.

De inwoners van Utrecht kunnen zaterdagmiddag een persoonlijke afscheidswens laten opnemen. Op het stadhuis staat een videocamera om de boodschap in te spreken. Van Zanen ontvangt het speciale 'Zeg maar dag tegen 't jochie' later. De gemeente vraagt iedereen om voldoende afstand van elkaar te houden. Dinsdagmiddag neemt de gemeenteraad afscheid van hem.