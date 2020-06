‘KLM krijgt hulppakket van 3,4 miljard euro’

De Nederlandse regering zou in ruil voor de steun een vertrouwenspersoon in het bestuur van KLM mogen benoemen, meldt Reuters op basis van ingewijden. Die moet erop toezien dat de financiële hulp uitsluitend naar KLM gaat, en niet naar het bredere concern Air France-KLM.

Eerder werd al bekend dat de Nederlandse vliegmaatschappij en andere betrokken partijen een akkoord hadden bereikt over financiële steun om de luchtvaartmaatschappij door de crisis te helpen. De ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) lichten het steunpakket vrijdagochtend toe. KLM wilde niet reageren voorafgaand aan die bekendmaking door het kabinet.

De regering maakte in april al bekend dat het bereid was tussen de 2 miljard en 4 miljard euro uit te trekken voor KLM, in de vorm van directe leningen en garanties op leningen. De Franse regering kondigde toen aan zusterbedrijf Air France te ondersteunen met een pakket ter waarde van zo’n 7 miljard euro. De luchtvaartgroep is zwaar getroffen door de coronacrisis, die de vloot nog altijd grotendeels aan de grond houdt.

De afgelopen tijd is druk onderhandeld, ook met banken, moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid, over de voorwaarden voor dat aanvullende steunpakket. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent in de luchtvaartgroep.