De groep VirusWaanzin, die fel gekant is tegen de coronamaategelen, wil zondag opnieuw een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag houden. Een woordvoerder van de groep zegt dat het aanvankelijk de bedoeling was zondag ook in een aantal andere steden te betogen, maar dat daar om organisatorische redenen van wordt afgezien.

